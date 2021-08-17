Ryanair в Италии грозит штраф из-за доплат за места для сопровождающих детей и инвалидов

РИМ, 17 августа. /ТАСС/. Управление гражданской авиации Италии (ENAC) сообщило, что готово прибегнуть к процедурам, которые позволят оштрафовать ирландскую бюджетную авиакомпанию Ryanair на €35 тыс. Как говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе, предварительное расследование властей показало, что пассажиры, сопровождающие людей с ограниченными возможностями и несовершеннолетних, должны доплачивать за свои места рядом с ними.

"Ryanair еще не отрегулировала свои информационные и операционные системы <...>. Пассажиры, которым необходимо ехать рядом с несовершеннолетними и людьми с ограниченными возможностями, по-прежнему должны доплачивать за соседние места, - отмечается в документе. - ENAC также рассматривает вопрос о подаче жалобы в прокуратуру".

В мае итальянское Управление по надзору за конкуренцией и рынком (антимонопольное ведомство) оштрафовало Ryanair на €4,2 млн за то, что перевозчик не возместил стоимость билетов на отмененные рейсы после 3 июня 2020 года, когда ограничения на поездки были смягчены.