Роскосмос планирует обеспечить пассажиров железных дорог интернетом и связью

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Роскосмос поможет обеспечить связью и широкополосным доступом в интернет пассажиров железных дорог. Об этом говорится в сообщении госкорпорации, распространенном во вторник.

17 августа гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и губернатор Тверской области Игорь Руденя посетили Тверской вагоностроительный завод. "Сейчас мы обсудили вопрос о том, чтобы создать мобильную услугу для пользователей железных дорог - это постоянная связь в дороге и широкополосный доступ в Интернет", - приводятся слова Рогозина в сообщении госкорпорации по итогам поездки.

Глава Роскосмоса уточнил, что Тверская область является одним из регионов-активистов, которые применяют технологии госкорпорации. "Мы с губернатором договорились, что регион станет пилотным по реализации ряда новых проектов", - подчеркнул он.

В свою очередь Руденя отметил, что сейчас в регионе в тестовом режиме совместно с МЧС России идет большая работа по предотвращению лесных и ландшафтных пожаров. "Высокие технологии Роскосмоса дают нам дополнительные возможности", - отметил он.