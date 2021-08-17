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Суд оштрафовал Google на 14 млн руб. по пяти искам за отказ удалить запрещенную информацию

Ранее мировой суд оштрафовал Google на 9,5 млн рублей по трем административным протоколам об отказе удалить запрещенную информацию и на 3 млн рублей - за отказ локализовать базы данных российских пользователей в РФ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Мировой суд в Москве во вторник оштрафовал компанию Google на 14 млн рублей по пяти административным искам за отказ удалять запрещенную информацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Компания Google признана виновной в совершении пяти административных правонарушений. Компании по пяти материалам назначено наказание в виде административного штрафа в размере 14 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Ранее мировой суд оштрафовал Google на 9,5 млн рублей по трем административным протоколам об отказе удалить запрещенную информацию и на 3 млн рублей - за отказ локализовать базы данных российских пользователей в РФ. Таким образом, общая сумма штрафов, назначенных Google LLC российскими судами, составила 26,5 млн рублей.

Роскомнадзор ранее сообщил о неудалении YouTube, принадлежащего Google LLC, порядка 5 тыс. запрещенных материалов. По данным службы, администрация YouTube игнорирует требования ведомства о необходимости удаления материалов, содержащих ложную информацию, в том числе о коронавирусе. Ведомство уточняло, что видеохостинг является лидером по количеству неудаленного противоправного контента.

В отношении Google LLC с начала года составлено 11 протоколов за неудаление противоправных материалов. Также ведомство обратилось в суд в связи с отказом компании локализовать базы данных российских пользователей в РФ.

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