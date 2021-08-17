Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,94-1,22%

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник продемонстрировал уверенный рост и переписал исторический максимум по индексу Мосбиржи. По итогам дня индекс Мосбиржи увеличился на 1,22%, до 3943,01 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,94%, до 1689,76 пункта. Доллар по отношению к рублю на 18:45 мск вырос на 0,26%, до 73,52 руб., евро снизился на 0,12%, до 86,10 руб.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent к закрытию российского рынка акций торгуется в минусе на 0,56%, около $69,28 за баррель.

"Позитивная динамика отечественных активов, на наш взгляд, связана с рядом факторов - относительно стабильными высокими ценами на сырье, реинвестированием дивидендов, ростом реальных процентных ставок, затишьем новостного фона в части болезненных для РФ аспектов и корпоративными историями", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон при этом был преимущественно негативным. "Китайские индексы просели на фоне сообщений о том, что антимонопольное ведомство КНР обнародовало проект правил по борьбе с недобросовестной конкуренцией в интернете. При этом вирусные риски остаются повышенными - суточный прирост заболеваемости коронавирусом в мире остается выше 600 тыс. человек, в Японии режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 продлен до 12 сентября. Индексы США также окрашены в красное", - добавил эксперт.

Рынок акций

В лидерах спроса сегодня акции "Башнефти" (+7,39%) без свежих фундаментальных причин. "Похоже, здесь продолжают работать вышедшие ранее данные в виде отчетности и положительные ожидания по дивидендам. Обыкновенные бумаги полностью отыграли летний провал и вернулись к 1510 руб., откуда вполне могут забраться к 1525 руб. Привилегированные акции также восстановились после резкого снижения ранее всего за три результативные торговые сессии и пришли к 1115 руб., откуда открыта дорога к 1125 руб.", - рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Расписки "Ленты" (+3,43%) сегодня технически корректируются после обновления накануне "дна" на отметке 223 руб. "Сейчас важно закрепиться выше 230 руб., чтобы отскок мог продолжиться", - добавила эксперт.

В минусе остаются акции металлургов - "Северстали", ММК, "Русала" - после вчерашнего блока слабой макроэкономической статистики из Китая.

Прогноз на 18 августа

В среду рынки могут отыгрывать заявления главы ФРС Джерома Пауэлла в ходе выступления, которое состоится сегодня позднее по московскому времени, считает Бахтин. Также инвесторы могут занять выжидательную позицию перед публикацией протоколов июльского заседания ФРС, в которых могут содержаться указания на дальнейшие возможные перспективы ДКП и ее параметров.

По оценкам "БКС мир инвестиций", в среду индекс Мосбиржи может формироваться в пределах 3850-3950 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару 73-74 руб. Целевые диапазоны "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3885-3965 пунктов, 73,25-73,75 руб. и 85,85-86,55 руб. за доллар и евро соответственно.