Бесплатный общественный транспорт не вошел в новый этап разработки транспортной стратегии

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Обсуждавшаяся с прошлого года идея о появлении к 2035 году в России полностью бесплатного общественного транспорта за счет введения платности большинства дорог для личных авто не нашла своего отражения в новой версии первого этапа проекта транспортной стратегии России до 2035 года. Это следует из копии документа, с которой ознакомился ТАСС.

Осенью прошлого года в правительстве РФ рассматривался разработанный Минтрансом проект транспортной стратегии России до 2035 года, в котором предусматривалась возможность перехода к бесплатному общественному транспорту в стране к 2035 году, при условии введения платного проезда по большинству дорог на личных автомобилях. Это должно было стимулировать использование транспорта общего пользования и сокращение поездок на личном транспорте в крупных городах. В июле этого года Минтранс России сообщил, что завершил первый этап формирования транспортной стратегии на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, в августе стартует второй этап разработки документа.

Конкретных предложений по ограничению использования личного автотранспорта новая версия стратегии не содержит. При этом стратегия сохранила цели по развитию общественного транспорта, но введение бесплатности уже не предусматривает. Но авторы документа все же отмечают, что развитие общественного транспорта в крупных городах с одновременными ограничениями на использование личных автомобилей для сокращения негативного воздействия на окружающую среду является безальтернативным.

Выйти из машины

Документ ставит цель по сравнению с 2019 годом увеличить пассажирооборот транспорта общего пользования (городское сообщение, без учета пригородных перевозок) к концу 2035 года на 15%, до 102 млрд пасс. - км. в год. При этом на 15 процентных пунктов к уровню 2019 года должна вырасти доля поездок на общественном транспорте. Как отмечается в документе, сейчас в крупнейших российских агломерациях на автотранспорт приходится 17-25% (в зависимости от города) всех совершаемых поездок, для сравнения: на автобусы общего пользования - 12-17% поездок, на внеуличный транспорт - 3-26%, на пешие перемещения - 29-40%.

"Доля поездок на личном транспорте в Российской Федерации выше, чем в других странах, что объясняется в том числе более низкой стоимостью владения автомобилем. При этом на автотранспорт приходится около 95% от занимаемого пассажирским транспортом городского пространства, 80-95% выбросов и более 75% дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с пострадавшими", - подчеркивают авторы документа.

Инвестиции в пересадку

Стимулировать пересадку пассажиров на общественный транспорт предлагается масштабной программой его обновления. В "агрессивном" сценарии предлагается выделить до 2035 года 16 трлн рублей на все виды транспорта (городской наземный электрический транспорт, метрополитен, железные дороги в агломерациях, обновление подвижного состава), в "базовом" - 10 трлн рублей.

"Автобусный парк, используемый в агломерационных и дальних пассажирских перевозках, нуждается в обновлении: для замены автобусов в крупнейших агломерациях старше 15 лет необходимо закупить 36 тыс. автобусов, по мере устаревания парка необходимо обновление дополнительных 27 тыс. транспортных средств", - отмечается в документе. Также нуждается в обновлении парк подвижного состава прочих видов транспорта: в большинстве агломераций средний возраст парка трамваев превышает 20 лет (Омск - 26 лет, Челябинск - 29 лет, Барнаул - 30 лет), средний возраст троллейбусов составляет 23 года.

В системы оплаты уже к 2024 году предлагается перевести 100% наземного городского транспорта на систему брутто-контрактов (все сборы идут в общий фонд, а конкретный перевозчик получает оплату в привязке к качеству обслуживания, а не количеству перевезенных пассажиров - прим. - ТАСС). При этом предполагается, что 100% пассажиров к 2035 году будут использовать безналичную оплату проезда.

Популяризация общественного транспорта

Также наращивать использование общественного транспорта планируется за счет внедрения мультимодальных схем передвижения на различных видах транспорта, внедрения интеллектуальных транспортных систем, оптимальных и эффективных скоростных режимов, популяризации общественного транспорта в обществе.

Кроме того, авторы стратегии ожидают к 2030 году внедрение беспилотного транспорта совместного использования, который заменит такси и каршеринг; масштабное расширение зон движения исключительно беспилотных автомобилей; перевод существенной доли автобусных перевозок на модель "беспилотных автобусных перевозок по требованию"; а также массовое применение воздушных средств индивидуальной мобильности.