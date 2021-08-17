Рыбаки Карелии получили право на поставку продукции в ЕС и Великобританию

ТАСС, 17 августа. Два рыбодобывающих предприятия Карелии получили право на поставки продукции в страны Евросоюза и Великобританию. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

"Рыбодобывающие предприятия ООО "Рыботорговая сеть" и ООО "Группа "Баренц" завершили сертификацию рыбной продукции для экспорта в страны Европейского союза и Великобританию. Специалисты проанализировали всю технологическую цепочку производства продукции на соответствие необходимым требованиям к качеству и безопасности - начиная от вылова рыбы, прохождения ветконтроля до этапа переработки улова. В результате еврономер получила вся линейка продукции заводов - возможность экспорта подтверждена для замороженного филе и разделанных тушек рыбы", - говорится в сообщении.

Речь идет о поставках продукции, переработанной на заводах карельских предприятий. Первый улов трески и пикши, добытой в Баренцевом море, они получат на переработку уже в августе. Заводы построены в Кондопоге в 2020 году по программе инвестиционных квот. На предприятиях общей мощностью свыше 60 тыс. тонн сырья в год будет производиться продукция глубокой степени переработки - в основном замороженные и охлажденные филе и стейки трески и пикши, а также тушка путассу. В результате реализации инвестпроектов будут созданы более 100 рабочих мест.