Титов предложил разрешить бизнесу ограниченное строительство на землях сельхозназначения

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил разрешить бизнесу ограниченное строительство на землях сельскохозяйственного назначения для развития агротуризма. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе бизнес-омбудсмена по итогам его рабочей поездки в Карелию.

По его словам, несовершенство российского законодательства приводит к "невозможности фермерской деятельности вблизи водоемов и запрету возведения любых строений для туристов на землях сельхозназначения".

"Изначально ограничения в водный кодекс и другие законы были введены, чтобы спасти водоемы и экологию от разрушительной эксплуатации и застройки. Однако сегодня настало время снять часть запретов и разрешить бизнесу ограниченное строительство на землях сельхозназначения в целях развития агротуризма", - сказал Титов, слова которого привела пресс-служба.

Бизнес-омбудсмен пообещал предпринимателям выйти с предложениями о внесении изменений в законы и подзаконные акты, найти приемлемые формулировки для разрешения строительства объектов под размещение агротуристов, уточнили в пресс-службе.

На встрече с предпринимателями региона он также обсудил возможность использования земель сельхозназначения в зоне водоемов в случае неприменения пестицидов и других вредных для экологии веществ и технологий. "Борис Титов заверил фермеров, что их предложения будут проработаны и представлены в соответствующие ведомства и Госдуму", - добавили в пресс-службе.