Древесные отходы могут стать альтернативным источником энергии для Карелии

ТАСС, 17 августа. Республика Карелия должна отказаться от использования мазута для отапливания зданий, так как для приграничного региона тема углеродных выбросов крайне важна. В качестве альтернативного источника энергии могут использоваться древесные отходы, сообщил губернатор региона Артур Парфенчиков на встрече с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

"Мазут - мы должны от этого уйти, потому что это абсолютно экономически сложная история. <…> Пеллеты - это скорее наш экспортный формат, ими топить тоже достаточно дорого. Может быть, <...> древесные отходы, брикеты менее транспортабельны, но когда рядом лес, то экономика приемлема", - сказал Парфенчиков.

Он уточнил, что Карелии, как приграничному региону, важно уходить от углеродных выбросов, чтобы не замедлять развитие экспорта.

"Сегодня нужно думать о тех вопросах, которые связаны с конкуренцией, с возможными углеродными сборами, которые появятся и лягут на наш бизнес. В Министерстве энергетики мы это неоднократно поднимали, вместе с Мурманском. Очень важный аспект. Нам нужно, по крайней мере, здесь, в приграничной европейской части, максимально уходить от использования тяжелого углерода, мазута и так далее и переходить на экологические виды топлива", - добавил губернатор.

Ответственное инвестирование - подход к инвестированию, который стремится включить заботу об окружающей среде (environmental), социальное развитие (social) и корпоративное управление (governance). На текущий момент ESG-финансирование достаточно популярно в западных странах, а в последнее время становится популярным и среди российских компаний. В частности, отдельно в России прорабатывается тема "зеленого" финансирования, которое предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.