ФАС выступила с инициативой запретить продажу топлива трейдерами на базисах НПЗ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Биржевой комитет ФАС России рекомендовал нефтяникам реализовать максимально возможный объем запасов топлива на бирже, особенно на базисах рядом с проходящими плановый ремонт НПЗ. ФАС также выступила с инициативой запретить продажу топлива трейдерами на базисах НПЗ после объединения этих базисов, говорится в протоколе заседания комитета, который есть в распоряжении ТАСС.

"Отметить позицию ФАС России о целесообразности рассмотрения вопроса введения запрета (технического) продаж трейдерами на базисах НПЗ после объединения базисов на НПЗ", - говорится в документе.

ФАС также обратила внимание на высокую долю сделок между нефтяниками по купле-продаже друг у друга бензина на бирже. Участники совещания также обозначили случаи покупок топлива на бирже посредством роботов, что может являться признаком спекуляций. Одним из предложений стало введение рейтинга компаний, которые используют такие инструменты.