Wildberries готов к переговорам с Mastercard и Visa по учету тарифов в цене товаров

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries, который начал указывать в ценах на товары размеры платежных комиссий при оплате банковскими картами, готов к переговорам с международными платежными системами Visa и Mastercard, но пока не получал от них предложений. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"В Wildberries приветствуют готовность Mastercard и Visa к переговорам, но пока не получали от них соответствующих предложений", - отметили в компании. "Мы неоднократно заявляли представителям западных платежных систем, что их комиссии являются слишком высокими для рынка и превышают тарифы отечественных систем, но их позиция не менялась", - добавили в пресс-службе компании.

В компании подчеркнули, что обвинения в дискриминации пользователей не имеют под собой никаких оснований, так как тарифы устанавливают сами Mastercard и Visa. "Wildberries не влияет на эти тарифы и их не формирует. Wildberries выступает за прозрачное ценообразование: теперь россияне видят, как формируется цена на товар с учетом комиссий различных платежных систем и как они могут сэкономить, выбрав ту или иную платежную систему", - отметил онлайн-ретейлер.

"Мы открыты к переговорам и к диалогу, готовы обсуждать условия сотрудничества со всеми платежными системами", - заключили в Wildberries.

Ранее онлайн-площадка Wildberries предложила покупателям получать более низкие цены на товары за счет оплаты с использованием отечественных платежных систем - "Мир", Система быстрых платежей (СБП) и SberPay. Цены товаров на Wildberries теперь отражают не только промо-акции, но и комиссии платежных систем.

Международная платежная система Visa заявила, что расследует ситуацию. В компании ТАСС сообщили, что Visa выступает против такой практики и убеждена, что у потребителей должна быть возможность выбирать наиболее удобный для себя способ оплаты. Глава Mastercard в России Алексей Малиновский заявил ТАСС, что компания внимательно анализирует ситуацию, он также выразил обеспокоенность возможной дискриминацией держателей карт Mastercard. Малиновский подчеркнул, что в настоящее время компания работает над скорейшим урегулированием данного инцидента в интересах держателей карт.