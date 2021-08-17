Иран заявил, что до возрождения сделки будет развивать ядерную программу в рамках ДНЯО

ТЕГЕРАН, 17 августа. /ТАСС/. Все действия Ирана по развитию ядерной программы до возрождения атомного соглашения будут соответствовать обязательствам Тегерана в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде после публикации Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) информации об увеличении иранской стороной количества центрифуг.

"Все действия Ирана по ядерной программе полностью соответствуют ДНЯО и обязательствам Тегерана в рамках этого договора, проходят под надзором МАГАТЭ и были объявлены заранее", - цитирует Хатибзаде пресс-служба ведомства. Дипломат добавил, что, "пока США и другие участники соглашения не возобновят полное и безоговорочное исполнение ядерной сделки, Иран продолжит развитие ядерной программы в соответствии со своими потребностями, распоряжениями властей и в соответствии с обязательствами по ДНЯО".

По словам дипломата, "если остальные стороны ядерной сделки полностью вернутся к соглашению, <...> все компенсаторные действия Ирана будут обратимы".

Ранее во вторник МАГАТЭ распространило доклад о том, что Иран запустил на ядерном объекте в Натанзе второй каскад усовершенствованных центрифуг, позволяющих обогащать уран до 60%. По данным агентства, помимо каскада из 164 центрифуг IR-6 в Натанзе, Иран теперь обладает каскадом из 153 центрифуг IR-4. Это позволяет ему вырабатывать больше оружейного урана.

29 июня официальный представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что власти страны могут сократить сотрудничество с МАГАТЭ до вопросов, связанных с ДНЯО.