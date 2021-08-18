Мишустин отправится в Нур-Султан для обсуждения экономического сотрудничества

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин 18-19 августа совершит рабочий визит в столицу Казахстана город Нур-Султан. Как сообщает пресс-служба российского кабмина, у Мишустина запланированы переговоры с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Также председатель правительства России встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом республики, лидером нации Нурсултаном Назарбаевым.

"Планируется обсудить актуальные вопросы развития российско-казахстанского сотрудничества в промышленной, энергетической, транспортной, культурной и гуманитарной областях. Особое внимание будет уделено вопросам расширения взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза и совместным мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.

Показатели торговли

Россия является главным торговым партнером Казахстана и устойчиво занимает первое место по объему внешнеторгового оборота. Торговля между странами включает такие направления, как машиностроение, металлообработка, фармацевтика, нефтехимическая промышленность и сельское хозяйство. По итогам прошлого года на фоне вызванного пандемией кризиса внешнеторговый оборот России с Казахстаном был на уровне $19 млрд, что на 4,9% меньше по сравнению с 2019 годом.

В конце июня текущего года торговый представитель РФ в республике Андрей Бабко сообщил, что торговля между двумя странами восстанавливается. По его словам, в январе - апреле 2021 года объем взаимной торговли увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 28% и составил $7,3 млрд. Он также заявил, что Россия и Казахстан планируют к 2024 году довести взаимный товарооборот до $27 млрд.

По данным российского кабмина, в январе-июне 2021 года объем торговли вырос (к аналогичному периоду 2020 года) на 34% - до $11,8 млрд. Российский экспорт увеличился на 26% - до $8,3 млрд, импорт из Казахстана вырос на 52% - до $3,5 млрд. В Казахстане реализуется более 50 крупных инвестиционных проектов с российским участием.

В области промышленности страны реализуют ряд стратегических проектов. Так, начато сооружение заводов по производству компонентов для "Камаза". "Русская медная компания" в августе 2021 года запустила строительство подземного рудника на крупнейшем медно-колчеданном месторождении Казахстана "50 лет Октября".

Россия и Казахстан сотрудничают и в нефтегазовой сфере. Осуществляется транзит через Казахстан российской нефти в Китай, а казахстанской нефти - через Россию в Европу. Российская Федерация и Казахстан совместно разрабатывают месторождения газа, занимаются его переработкой и поставками в третьи страны.

В области космических исследований действует российско-казахстанская межправительственная комиссия по комплексу "Байконур". На космодроме Байконур создается космический ракетный комплекс "Байтерек".

Региональные связи являются ключевым элементом российско-казахстанского экономического сотрудничества. На межрегиональную и приграничную торговлю приходится порядка 70% товарооборота.

Борьба с пандемией

Важной сферой сотрудничества двух стран является также борьба с COVID-19. В Казахстане с 1 февраля началась вакцинация против коронавирусной инфекции, и на первом этапе жителей республики прививали произведенным в России препаратом "Спутник V". В конце того же месяца началась отгрузка в регионы российской вакцины, выпущенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Сейчас на предприятии произвели уже свыше 5 млн доз и до конца года планируют существенно увеличить этот показатель.

Кроме того, Россия поставляет в Казахстан средства индивидуальной защиты, тест-системы для проведения исследований по выявлению коронавирусной инфекции.