Исследование: каждый пятый россиянин задерживается на работе ради доплат

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Каждый пятый россиянин работает сверхурочно ради дополнительных выплат, следует из исследования сервиса "VK Работа", результаты которого есть в распоряжении ТАСС.

"Среди причин сверхурочной работы 44% участников опроса называют производственную необходимость и большой объем задач. Каждый пятый перерабатывает ради доплат, у 12% возможные переработки прописаны в трудовом договоре. Каждый десятый таким образом пытается ускорить продвижение по карьерной лестнице. Еще 9% признались, что боятся потерять работу и так показывают, что нужны компании", - следует из исследования.

Четверть работодателей видят в переработках вовлеченность сотрудников и готовы платить за сверхурочную работу, 22% уверены, что так бизнес-процессы идут быстрее. В то же время почти половина (49%) работодателей относятся нейтрально к переработкам или воспринимают их как само собой разумеющееся.

При этом только 38% руководителей всегда доплачивают сотруднику за задержки на рабочем месте, каждый пятый поощряет работников, если им пришлось задержаться по просьбе руководства. Почти треть компаний не платит за сверхурочную работу, так как им важен результат.

Согласно данным опроса, на работе задерживаются две трети сотрудников. 33% делают это несколько раз в неделю, 28% - пару раз в месяц, 8% - каждый день. При этом каждый пятый не жалеет свободное время на любимую работу, столько же россиян готовы перерабатывать ради результата. Каждый четвертый сообщил, что переработки могут быть везде, и не считают правильным жаловаться на них.

Опрос был проведен в июле 2021 года сервисами "VK Работа" и ResearchMe среди 1 040 представителей сфер гостиничного, ресторанного, строительного, транспортного бизнесов, а также ЖКХ и промышленности.