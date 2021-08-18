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Глава СПЧ заявил, что не против сокращения рабочей недели

Валерий Фадеев отметил, что при этом нужно учитывать тенденции заработной платы
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев Антон Новодережкин / ТАСС
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Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
© Антон Новодережкин / ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что не против сокращения рабочей недели, однако призвал учесть тенденции в оплате труда и отношение к работе у россиян. Об этом он сообщил в интервью "Известиям".

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"Я считаю, что у нас слишком много разговоров о сокращении рабочей недели и о праздниках. У нас труд стал восприниматься как обуза и как ярмо. Но вообще-то труд - это едва ли не главное в жизни человека. Человек должен жить ради семьи, ради детей, ради того, чтобы что-то в жизни сделать", - сказал глава СПЧ.

"Я не против праздников, не против сокращения рабочей недели. Но тренд должен быть в другую сторону", - добавил он. Фадеев отметил, что "больше половины людей в России получают меньше 27-28 тыс. руб. зарплаты на руки", а многим перечисляют за работу 15-20 тыс. рублей в месяц.

Вместе с тем он рассказал, что, например, на передовых хозяйствах сотрудники зарабатывают больше. На них "агрономы и по 100, и по 150, и по 200 тыс. получают".

"Работа крестьянина тоже может быть в радость. И мы видим передовые хозяйства, я в них бывал, там и зарплата хорошая. <...> И мне не кажется, что эти люди думают, как бы им теперь не пять дней в неделю работать, а четыре", - подытожил Фадеев.

Теги
РоссияФадеев, Валерий Александрович
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