Эксперты рассказали, что по их мнению может противодействовать коррупции

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Перевод взаимодействия с госорганами в цифровой формат и снижение степени регулирующего воздействия государства помогут снизить коррупцию во взаимодействии бизнеса и органов власти. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС предприниматели и эксперты.

Президент РФ Владимир Путин ранее утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы. Он поручил разработать комплекс мер по повышению эффективности взаимодействия органов власти и бизнеса по вопросам противодействия коррупции. В этой работе должны участвовать в том числе бизнес-омбудсмен РФ, Торгово-промышленная палата и общероссийские объединения предпринимателей. Доклад о результатах исполнения этого пункта плана нужно представить до 30 мая 2023 года.

"Цифра" и дерегуляция процессов

Речь в комплексе мер прежде всего пойдет о цифровизации "коррупционноемких" процессов, сказал ТАСС президент "Деловой России" Павел Титов.

"На данный момент налоговая система в "цифре" и работает как хороший оперативный автомат. Такое же необходимо интегрировать в таможенные процессы, в процессы взаимодействия по государственным торгам, во взаимодействие с корпорациями с государственным участием и так далее. По сути, это приводит к прозрачности и приравниванию шансов всех участвующих получить один и тот же подход. Соответственно, когда прозрачность не позволяет применять какие-то разные подходы, "коррупционноемкость" процессов пропадает", - отметил он.

Президент "Опоры России" Александр Калинин подчеркнул важность развития электронного ресурса "Забизнес.рф", куда предприниматели могут пожаловаться на предполагаемые нарушения со стороны правоохранителей.

"Мы видим, что фактически каждый десятый обратившийся на эту платформу решил свой вопрос - это что касается давления на бизнес со стороны силовых структур. Сейчас к этой платформе подключены по своим внутренним документам ФСБ, Генпрокуратура, Следственный комитет РФ, МВД. Нам бы хотелось, чтобы там появились Федеральная таможенная служба и Федеральная система исполнения наказаний", - сказал он.

Председатель совета директоров транспортно-логистичеcкого холдинга "Совфрахт" Дмитрий Пурим также убежден, что необходимо снижение степени регулирующего воздействия государства "во многих сферах". "На слуху строительная отрасль, самая коррумпированная и самая "арестоемкая". Разве потому, что в ней работают одни преступники? Нет, просто 90% строительных подрядов так или иначе зависят от государства. Чтобы уложиться и сдать объекты в рамках существующих региональных или федеральных норм, без "химии" не обойтись", - считает он.

Работа с силовиками

Одним из ключевых вопросов, по мнению экспертов, является взаимодействие бизнеса с правоохранительными органами и судебной системой. Как считает политолог Сергей Станкевич, нужно в том числе исключить содержание под стражей тех, кто проходит по экономическим делам.

"[Необходимо исключить] возможность произвольно возбуждать уголовные дела против предпринимателей, трактуя предпринимательство как мошенничество, а любую коммерческую компанию как преступное сообщество. <…> Не превращать хозяйственные споры в уголовное преследование, за всеми этими злоупотреблениями стоят коррупция и рейдерство", - сказал он.

Александр Калинин отметил, что во многом коррупцию провоцируют и сами предприниматели, "заказывая" друг друга с помощью силовых структур. По его словам, также предприниматели сталкиваются с вынужденной коррупцией, когда принимаются невыполнимые нормативно-правовые акты. Бывают ситуации, когда представители властей находят поводы, чтобы, к примеру, не принимать строительный объект или работы, уточнил он.

"Поручение выглядит очень взвешенным, потому что мы все это видим, ощущаем в обращениях и в жалобах, то есть через административное давление либо административное бездействие, волокиту бизнес провоцируют на решение вопросов по-другому", - добавил глава "Опоры России".