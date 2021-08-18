Названы специальности, по которым в регионах можно получить зарплату свыше 100 тыс. рублей

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Зарплаты свыше 100 тыс. рублей готовы предложить по ряду вакансий в городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн жителей в регионах России. В их числе Ульяновск, Иркутск, Хабаровск, Ярославль, Владивосток, Рязань, Набережные Челны, Пенза, Киров и Липецк, говорится материалах исследовательского центра Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Согласно исследованию, самой высокооплачиваемой вакансией августа стала позиция руководителя филиала строительной компании в Пензе. Кандидату готовы платить до 250 тыс. руб., сотрудник должен организовать работу филиала, а также обеспечить выполнение плана продаж.

В Ульяновске разработчику мобильных приложений предлагают до 200 тыс. руб. в месяц, инженеру в Иркутске - до 300 тыс., программисту в Хабаровске - 150 тыс. В Ярославле специалист по проектированию и разработке печатных плат может получать до 110 тыс. руб., во Владивостоке менеджер по развитию - до 119 тыс. руб., а руководитель отдела экономики - свыше 100 тыс. руб. Программисту в Рязани готовы платить 120 тыс. руб., как и водителю категории Е в Набережных Челнах. В Кирове на зарплату до 140 тыс. руб. может претендовать финансовый директор, а в Липецке программисту предлагают от 120 тыс. руб.

Отмечается, что заметно выросло количество предложений для руководителей среднего звена, финансовых специалистов (главных бухгалтеров и бухгалтеров), инженеров, супервайзеров, менеджеров по продажам. Так, в Тюмени главный бухгалтер с опытом работы от шести лет может получать 80 тысяч рублей в месяц. Сотруднику предстоит вести учет двух организаций с численностью штата до 15 человек. Супервайзер отдела продаж в Астрахани может получать свыше 60 тыс. руб., а в Томске - до 100 тыс. руб.

В ходе исследования были проанализированы 84 тыс. вакансий в городах с численность населения от 500 тысяч до 1 млн человек: Саратове, Тюмени, Ижевске, Барнауле, Ульяновске, Иркутске, Хабаровске, Ярославле, Владивостоке, Томске, Оренбурге, Рязани, Набережных Челнах, Астрахани, Пензе, Кирове и Липецке.