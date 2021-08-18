Роскачество выявило новую схему мошенничества с рекламой игровых ботов в "ВКонтакте"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Эксперты Роскачества выявили схему мошенничества в социальной сети "ВКонтакте" с использованием рекламы игровых ботов, предлагающей быстрый заработок школьникам. Об этом в среду сообщили в пресс-службе организации.

"Эксперты Роскачества запротоколировали несколько примеров такой специфической рекламы, обнаруженной ими в ВК-сообществах с большим количеством несовершеннолетних как целевой аудитории (популярные сериалы, искусство татуировки и т. п.). Реклама стилистикой имитирует реальные диалоги пользователей, что можно счесть введением в заблуждение несовершеннолетних с целью вовлечь их в нерегулируемые законом финансовые активности, регулируемые только "личным субъективно-оценочным мнением" разработчиков", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что реклама подобных игровых ботов предлагает добывать виртуальные "алмазы", которые в будущем можно будет обменять на реальные деньги. Название ботов может меняться, самый актуальный на данный момент - GameBot в "ВКонтакте", добавили в Роскачестве. Уточняется, что мошенничество начинается уже при требовании бота пригласить друзей или оплатить VIP-доступ. По сообщениям пользователей, когда игрок решает вывести якобы заработанные деньги, от него требуют заплатить комиссию за конвертацию. После оплаты аккаунт пользователя блокируется, а заработанные деньги не выводятся. Однако большинство школьников не читает пользовательского соглашения таких ботов, где разработчики снимают с себя ответственность за выплату вознаграждения.

Роскачество направило информацию по факту выявления потенциальных мошенников в Роскомнадзор, а также в администрацию соцсети.

В пресс-службе "ВКонтакте" ТАСС сообщили, что проверили сообщество, которому принадлежит бот, и заблокировали его за нарушение правил площадки. "В ближайшее время наша команда проведет дополнительную проверку подобных сообществ на сопутствующие нарушения", - добавили в пресс-службе.