Авиакомпания "Аврора" начала выполнять перелеты из Хабаровска в Якутск

ХАБАРОВСК, 18 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора", на базе которой создана Дальневосточная авиакомпания, запустила перелеты из Хабаровска в Якутск. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе хабаровского аэропорта.

"Сегодня начала выполнять рейсы Хабаровск - Якутск авиакомпания "Аврора". Ранее перелеты по этому направлению компанией не выполнялись", - сказали в пресс-службе. В Якутск из Хабаровска перелеты три-четыре раза в неделю осуществляет авиакомпания "Якутия". С запуском рейсов "Авроры" частота рейсов увеличилась.

Как ранее сообщали в пресс-службе дальневосточного полпредства, рейсы "Авророй" выполняются на воздушном судне Q400, в расписании они будут ежедневно. Время в полете занимает три часа.

Стоимость авиабилета Хабаровск - Якутск составляет от 5 600 рублей в одну сторону. Увеличение частоты рейсов по разным направлениям на Дальнем Востоке происходит в соответствии с планами единой дальневосточной авиакомпании, созданной для повышения транспортной доступности всех субъектов Дальнего Востока.

Как ранее отмечал вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, единая Дальневосточная авиакомпания даст новый толчок для развития воздушного сообщения в округе, позволит сформировать более масштабную маршрутную сеть авиасообщения между дальневосточными регионами и будет способствовать снижению стоимости перелетов.

Объединенная Дальневосточная авиакомпания "Аврора" начала осуществлять первые полеты по 20 субсидируемым направлениям с июля.