Титов выступил за создание в России института следственных судей

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил создать в стране по примеру ряда иностранных государств институт следственных судей. Об этом он сообщил в среду ТАСС, комментируя поручение президента РФ разработать комплекс мер по снижению коррупции во взаимодействии бизнеса с различными органами.

Президент РФ Владимир Путин ранее утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы. Глава государства поручил разработать комплекс мер по повышению эффективности взаимодействия органов власти и бизнеса по вопросам противодействия коррупции. В этой работе должен участвовать в том числе бизнес-омбудсмен РФ. Доклад о результатах исполнения этого пункта плана нужно представить до 30 мая 2023 года.

"По вопросу уголовного преследования предпринимателей ряд благотворных норм уже принят, но правоприменительная практика отстает от реформированного законодательства. Мы выступаем, в частности, за дальнейшее повышение роли органов прокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью, дознанием и следствием, за формирование института следственных судей", - сказал бизнес-омбудсмен, отметив, что это позволит сократить факты коррупции при рассмотрении дел в отношении предпринимателей.

Он напомнил, что следственные судьи есть в правовой системе некоторых европейских и южноамериканских стран. Они отвечают за единоличное проведение судебного расследования по административным и уголовным делам, совмещая функции судьи и следователя.

Прозрачные правила для борьбы с коррупцией

Титов считает, что лучший инструмент борьбы с коррупцией - это создание "понятных и прозрачных правил: тогда не нужно будет выстраивать коррупционные цепочки, искать покровителей среди чиновников, только для того, чтобы дали спокойно работать". "Еще одно направление - это регламентация оказания государственных услуг. Чем больше цифровизации процедур, их прозрачности, фиксации решений и лиц, которые несут за них ответственность, тем меньше почва для коррупции", - отметил он.

Подсчитать количество обращений, связанных с коррупцией, невозможно - фактически любое нарушение прав предпринимателей со стороны госорганов может быть обусловлено коррупционной заинтересованностью, заявил собеседник агентства. К этому располагают забюрократизированные процедуры, в которых невозможно разобраться, непрозрачность контрольно-надзорных механизмов, пояснил он.

"При этом нужно отметить, что по контрольно-надзорной деятельности совершен существенный прорыв. С 1 июля 2021 года вступил в силу новый федеральный закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ". Уполномоченный во взаимодействии с Генеральной прокуратурой будут вести системный мониторинг его применения", - добавил Титов.