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Кабмин одобрил расширение трех территорий опережающего развития на Дальнем Востоке

Границы расширятся у ТОР "Курилы", "Бурятия" и "Приамурская"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Правительство России утвердило расширение границ трех территорий опережающего развития (ТОР) в Дальневосточном федеральном округе, сообщает в среду пресс-служба кабинета министров.

"Границы трех территорий опережающего развития (ТОР), расположенных в Дальневосточном федеральном округе, будут расширены за счет включения новых земельных участков. Такие постановления утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Расширения касаются ТОР "Курилы", "Бурятия" и "Приамурская", это решение поможет запустить новые инвестиционные проекты. К 2026 году на Северо-Курильских островах планируют создать туристический кластер с гостиницами, базами отдыха, фермами, пешеходными маршрутами и необходимой транспортной инфраструктурой, сообщает пресс-служба. Это будет расположено на девяти островах - Парамушир, Онекотан, Шумшу, Атласова, Шиашкотан, Расшуа, Харимкотан, Рыпонкича и Янкича. Кроме того, в Северо-Курильске запланировано строительство нового трехзвездочного отеля, который могут открыть в 2023 году. В 2023 году на Курильских островах также появятся новый рыбоперерабатывающий завод и строительная база, которая будет специализироваться на сложных строительно-монтажных работ.

"За счет расширения территории опережающего развития "Бурятия" в Улан-Удэ будет построен многопрофильный клинический госпиталь. Больница расположится в Октябрьском районе города. Завершить ее строительство предполагается до конца 2022 года. В будущем при госпитале также планируют создать центр медицинской реабилитации", - говорится в сообщении.

В ТОР "Приамурская" планируется строительство современного комплекса глубокой переработки древесины и завода железобетонных изделий, что создаст более 680 новых рабочих мест и привлечет в регион не менее 400 млн рублей частных инвестиций.

Как сообщает пресс-служба, еще 757 млн рублей могут быть привлечены в Амурскую область с помощью расширения перечня видов экономической деятельности, при которых действует особый правовой режим в ТОР "Свободный". Постановление об этом также утвердило правительство. "На этой территории могут запустить инвестиционный проект по оказанию различных транспортных услуг: от аренды автомобилей до перевозки грузов и техники. Проект позволит создать в регионе более 400 новых рабочих мест", - говорится в сообщении пресс-службы.

О механизме ТОР

ТОР - специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя росту благосостояния жителей регионов.

Резидентам территорий опережающего развития доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны, упрощенный порядок трудоустройства иностранных граждан. Этот правовой режим также предусматривает поддержку со стороны управляющих компаний ТОР, сопровождающих бизнес на всех этапах развития.

Теги
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