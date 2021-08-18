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В России осенью разыграют призы по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от коронавируса

Всего определят 1 тыс. победителей, говорится в сообщении правительства. О выигрыше можно будет узнать на портале госуслуг
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Правительство России утвердило правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила в среду пресс-служба кабмина.

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"Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Всего будут определены 1 тыс. победителей. Каждый получит по 100 тыс. рублей", - поясняется в сообщении правительства.

О выигрыше можно будет узнать на портале госуслуг. Кроме того, победителей проинформируют посредством push-уведомлений. Результаты лотереи будут опубликованы на ее официальном сайте бонусзаздоровье.рф и в СМИ.

Денежные призы будут зачисляться на карты "Мир". Для этого победителям необходимо будет не позднее трех месяцев с даты получения уведомления указать номер своей банковской карты в личном кабинете на портале госуслуг. Выплата призов будет производиться в течение полугода.

В лотерее смогут принять участие граждане старше 18 лет. За период ее проведения победители будут определяться дважды с помощью технологии алгоритма случайной выборки среди всех, кто участвовал в вакцинации до момента проведения розыгрыша. Оператором лотереи выступит акционерное общество "Гознак".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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