"Талибан" разрешил Индии завершить строительство экономических объектов в Афганистане

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 августа. /ТАСС/. Индия может завершить выполнение своих инфраструктурных проектов в Афганистане. Об этом в среду сообщил афганский телеканал TOLOnews со ссылкой на официального представителя движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммада Сухайля Шахина.

"Талибан не возражает, если Индия продолжит работу над своими проектами по строительству инфраструктуры и реконструкции в Афганистане, потому что они предназначены для людей", - заявил Шахин.

"Однако мы не позволим ни одному государству вмешиваться в дела Афганистана или использовать его территорию в военных целях против своих соперников", - добавил представитель "Талибана".

До прихода талибов к власти Индия совместно с Туркменией и Пакистаном осуществляла в Афганистане проект строительства газопровода ТАПИ для поставок туркменского газа, а также участвовала в строительстве автомобильной и железнодорожной магистралей, связывающих иранский порт Чабахар с ирано-афганской границей для транзита грузов через территорию Афганистана.

Инвестиции Индии в афганскую экономику оцениваются в $3 млрд, объем индийско-афганской торговли составил в 2019-2020 годах $1,5 млрд. Индия экспортировала в Афганистан фармацевтические товары, медицинское оборудование, компьютеры, цемент и сахар.