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Смена власти в Афганистане

EASA рекомендует коммерческим операторам не летать в воздушном пространстве Афганистана

Рекомендация может быть пересмотрена 20 сентября

БЕРЛИН, 18 августа. /ТАСС/. Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) не рекомендует коммерческим перевозчикам летать в воздушном пространстве Афганистана. Об этом сообщили в агентстве в среду в ответ на запрос ТАСС.

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"EASA рекомендует коммерческим операторам до дальнейшего уведомления не выполнять полеты в воздушном пространстве FIR Kabul [воздушное пространство Афганистана]", - отметила пресс-служба. Рекомендация может быть пересмотрена 20 сентября, говорится в сообщении.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям телеканала Al Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.

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