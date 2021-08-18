Кинотеатры будут предупреждать о длительности рекламы и трейлеров перед фильмом

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Правительство России утвердило новые правила оказания услуг зрителям в кинотеатрах, которые начнут действовать с 1 марта 2022 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает в среду пресс-служба кабмина, отмечая, что прежний документ об обязанностях кинотеатров и правах зрителей был принят более 25 лет назад и содержит устаревшие понятия.

"Новые правила обяжут кинотеатры предупреждать зрителей о том, сколько минут будет длиться реклама и показ трейлеров перед началом самого фильма. Эта информация будет размещена в зоне кассового обслуживания. Таким образом зрители смогут лучше рассчитать свое время и не опоздать на сеанс", - поясняется в сообщении.

"Кроме того, по новым правилам посетители смогут получить на кассе или сайте кинотеатра информацию о технических характеристиках его залов, в том числе ширине экрана, формате звуковой системы, типе проектора, - отметили в пресс-службе. - Обновился и перечень информации, которую кинотеатры обязаны доводить до потребителей. Теперь он должен будет содержать данные не только о фильмах текущего репертуара с указанием возрастных ограничений, но и о наличии в репертуаре кинокартин с тифлокомментарием и субтитрами для людей с нарушением слуха или зрения".

Одновременно кинотеатры наделяются дополнительными полномочиями, в том числе правом устанавливать запрет на пронос в кинозал лазерных указок, пиротехники и резко пахнущих веществ.

Новые правила будут действовать до 1 марта 2028 года.