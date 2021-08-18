США заморозили большую часть резервов Центробанка Афганистана

ТАСС, 18 августа. Соединенные Штаты заморозили значительную часть резервов Центрального банка Афганистана, которые на прошлой неделе составляли $9 млрд. Об этом сообщил в среду представитель афганского Центробанка.

"На прошлой неделе международные резервы ЦБ Афганистана составляли $9 млрд", - отметил представитель афганского Центробанка, слова которого привел телеканал Sky News Arabia. По его данным, "$7 млрд из них были заморожены США".

Представитель ЦБ отметил, что "международные резервы Афганистана не подвергались никакой опасности, и средства не были украдены ни с одного из банковских счетов". Он высказал предположение, что Вашингтон "вряд ли разрешит сторонникам [радикального движения] "Талибан" (запрещено в РФ) доступ к резервам ЦБ Афганистана".

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы и к 15 августа вошло без боя в столицу страны Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани, сняв с себя полномочия, покинул страну. Западные государства эвакуируют своих граждан, в том числе дипломатов.