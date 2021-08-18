Сенатор рассказал, есть ли будущее у законопроекта о возвращении пенсионного возраста

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Внесенный КПРФ в Госдуму законопроект о снижении возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, не имеет перспектив, этот шаг сделан партией в преддверии думских выборов, считает первый зампред профильного комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Перспектив у этого законопроекта, естественно, нет. Понятно, что это предвыборный шаг со стороны КПРФ, напрасно они это делают, напрасно обостряют вокруг этого вопроса. На мой взгляд, вопрос давным-давно оспорен, уже и президентом [России Владимиром Путиным] в свое время много усилий было предпринято для того, чтобы объяснить, в рамках каких социальных, политических и экономических реалий осуществляется этот шаг. Достаточно серьезно все это было обсуждено", - подчеркнул ТАСС Рязанский.

По его словам, данная тема требует очень серьезных и скрупулезных подходов, обсуждений с участием профсоюзов и работодателей. "Альтернативой (действующей пенсионной системе - прим. ТАСС) будет обязательное увеличение взносов в пенсионную систему. Учитывая экономические реалии, мы видим, что здесь говорить о возможности увеличивать взносы нет никакой. Возвращаться к этой теме, я считаю, - просто обманывать людей. Надо работать в этих реалиях, есть амортизирующие экономические и социальные решения, которые помогают адаптировать систему к современным условиям", - отметил сенатор.

Ранее группа депутатов фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым и сенатор Василий Иконников внесли в Госдуму законопроект о снижении с 1 января 2022 года возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости. По мнению коммунистов, вместо повышения пенсионного возраста в 2018 году необходимо было совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы. Например, путем пополнения ее за счет части налогов. Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам), говорится в пояснительной записке.

В 2018 году был принят закон об изменении пенсионной системы в РФ. Пенсионный возраст был увеличен на пять лет (с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин). Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года. Ранее представители парламентской оппозиции неоднократно вносили законопроекты, направленные на возвращение прежнего пенсионного возраста, однако они не были поддержаны фракцией большинства - "Единой Россией".