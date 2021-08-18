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Замена бумажного паспорта смарт-картой не будет обязательной

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее отмечал, что смарт-карта является более удобным форм-фактором для хранения всех необходимых данных
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ не будет делать обязательной замену бумажного паспорта смарт-картой. Об этом сообщил в среду глава министерства РФ Максут Шадаев в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Принято решение не делать это [замену бумажного паспорта смарт-картой] обязательным. То есть те люди, которые готовы будут поменять бумажный паспорт на смарт-карту, на цифровую копию паспорта в смартфорне, это будет их решение. Внутри есть согласованная позиция, что это не будет обязательным", - отметил министр.

Ранее Шадаев сообщил о планах принять решение о замене бумажного паспорта смарт-картой к концу 2021 года. Он также отметил, что смарт-карта является более удобным форм-фактором для хранения всех необходимых данных.

Теги
РоссияШадаев, Максут Игоревич
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