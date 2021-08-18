Подпавший под санкции США белорусский Абсолютбанк прекращает часть операций с физлицами

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Попавший под американские санкции белорусский Абсолютбанк прекращает обслуживание карт Visa и переводов Western Union.

"ЗАО "Абсолютбанк" приостанавливает осуществление следующих операций с физическими лицами, кроме индивидуальных предпринимателей: переводы денежных средств (в том числе без открытия счета) в иностранной валюте, за исключением переводов в российских рублях и переводов на счета в банках-резидентах, выдача и обслуживание банковских платежных карточек международной платежной системы Visa",- говорится в сообщении на сайте банка. Кроме того, банк не будет отправлять и передавать переводы Western Union.

Основным акционером Абсолютбанка является Новополоцкое ООО "Интерсервис" (Витебская область) - один из крупнейших нефтетрейдеров Белоруссии.

9 августа президент США Джо Байден подписал указ, которым расширяются санкции в отношении Белоруссии, они затронули 23 физических лица и 21 организацию республики, в том числе Абсолютбанк, основанный в 1993 году.