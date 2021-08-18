В Роскачестве дали рекомендации по выбору яблок

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Эксперты Роскачества рекомендовали выбирать яблоки с сухой поверхностью, без темных пятен, белого налета и повреждений, нанесенных вредителями. Об этом в среду сообщили в пресс-службе организации.

"Идеальное яблоко должно быть целым, чистым и крепким на ощупь, с сухой поверхностью. Поверхность яблока должна быть без "морщин" и других признаков увядания. Не стоит покупать плоды с темными пятнами и белым налетом на поверхности. Допускаются механические повреждения кожицы, полученные яблоками при транспортировке. Неиспорченное яблоко не должно иметь постороннего запаха: неприятного, несвежего, а также странного привкуса", - говорится в сообщении.

Эксперты также не рекомендуют покупать фрукты с повреждениями, нанесенными вредителями или болезнями. Самый популярный дефект - парша, от нее яблоко покрывается черными пятнами. В Роскачестве уточнили, что съесть такое яблоко неопасно для человека, но парша сильно испортит внешний вид фруктов и сделает плоды более уязвимыми для других болезней.

Кроме того, в организации назвали популярные мифы о яблоках, которым не стоит верить. Среди них содержание нитратов и радиации, использование ГМО при выращивании яблок, а также отказ от покупки обработанных воском плодов. По словам экспертов, нитраты,в основном, накапливаются в корнях растений, поэтому в самих плодах в большом количестве они не содержатся. Радионуклиды также могут быть только в почве. ГМО не используется при выращивании яблок, так как отсутствуют причины, чтобы улучшать сорта яблок, а воск используется для обработки как покрытие фруктов и овощей для сохранения их внешнего вида и предотвращения появления плесени при транспортировке, хранении и продаже, пояснили в Роскачестве.