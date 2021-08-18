Экспорт продукции АПК из России с начала года вырос на 18%

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Экспорт агропромышленной продукции из России, по данным на 15 августа 2021 года, вырос на 18% в годовом выражении и достиг $18,645 млрд, говорится в сообщении федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

Экспорт зерновых за отчетный период увеличился на 16% и достиг $5,351 млрд, продукции масложировой отрасли - на 40%, до $4,218 млрд, поставки мясной и молочной продукции - на 25%, до $854 млн. Экспорт рыбы и морепродуктов вырос на 7% и составил $3,165 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - на 6%, до $2,514 млрд. Экспорт прочей продукции АПК возрос на 13% - до $2,542 млрд.

В структуре экспорта по 11,7% поставок пришлось на ЕС и Китай, на Турцию - 12%, Южную Корею - 7,6%, Казахстан - 6,3%, Египет - 4,7%, Белоруссию - 4,3%, Украину - 2,7%, Узбекистан - 2,3%, Норвегию - 1,8%.

По данным на 15 августа, поставки российской продукции АПК в ЕС выросли на 30% в годовом выражении (до $2,206 млрд), в Китай - снизились на 6% (до $2,187 млрд,), в Турцию - выросли на 24% (до $2,246 млрд), в Южную Корею - на 54% (до $1,409 млрд), в Казахстан - на 17% (до $1,172 млрд).