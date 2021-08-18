В Минсельхозе работают над проблемой удорожания транспортировки для сельхозпроизводителей

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ прорабатывает решение проблемы с удорожанием транспортировки для сельхозтоваропроизводителей, сообщили ТАСС в Минсельхозе.

"В Минсельхоз России поступают обращения сельхозтоваропроизводителей о росте цен на автоперевозки и сложностях с наличием свободного транспорта. В настоящее время ведомство совместно с Минпромторгом России и Минтрансом России изучает данный вопрос и прорабатывает возможные варианты его решения", - отметили в министерстве.

Зампред правления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов уточнил, что грузоперевозки в среднем подорожали на 15-20% за год, "однако динамика роста зависит от конкретных направлений и сезонности". По его словам, среди причин подорожания - усиление регулирования отрасли и введение многочисленных систем контроля и ограничений, что вызвало ускоренное выбытие старого автопарка и сокращение мелких перевозчиков, недостаток транспорта и водителей, а также рост себестоимости, включая горючесмазочные материалы, платные дороги, удорожание как самих автомобилей, так и деталей для их ремонта.

"В каждом конкретном случае удорожание логистики индивидуально влияет на себестоимость в зависимости от стоимости продукта и доли логистики в конечной цене товара. В целом если поставщик работает с одной и той же логистической компанией долгосрочно и обеспечивает ей постоянную загруженность, то стоимость логистики для него, как правило корректируется минимально. Для тех поставщиков, которые только выходят на рынок, либо часто меняют логистических партнеров, рост стоимости логистических услуг может быть более существенен. Если говорить в среднем по рынку, то чем легче, дешевле и объемнее товар, тем больше в его себестоимости транспортной составляющей", - пояснил Леонов.

Он также отметил, что при росте затрат на транспортировку быстрее всего "реагируют" цены на товары повседневного спроса и скоропортящиеся продукты, которые завозятся в магазины ежедневно или чаще остальных. Как правило, такие продукты являются низкомаржинальными, что не позволяет производителям сдерживать рост отпускных цен. "Однако в данном случае все сильно зависит от направления перемещения и политики грузоперевозчиков: некоторые из них не корректировали свои тарифы с 2018 г.", - добавил он.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала о том, что директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Максим Титов запросил у отраслевых союзов информацию о ситуации с перевозкой продовольствия. Письмо было направлено в Национальный союз производителей молока, Национальную мясную ассоциацию (НМА), Ассоциацию предприятий кондитерской промышленности "Асконд", Рыбный союз, Картофельный союз и др. Минсельхоз интересует изменение стоимости перевозок за 2019-2021 годы, его причины, достаточность автопарка, а также сложности при работе с перевозчиками. По данным бизнеса, логистика за год подорожала на 10-30%, но перевозчики утверждают, что все еще не могут даже покрыть расходы на топливо и запчасти.