Более 90 семейных молочных ферм Ставрополья получили гранты на развитие с 2012 года

СТАВРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Семейным молочным фермам Ставропольского края с 2012 года по 2021 год на развитие было направлено 1,2 млрд рублей. Гранты использовали более 90 хозяйств, сообщило в среду министерство сельского хозяйства Ставропольского края.

"Увеличение влияния семейных ферм Ставропольского края на общее производство молока с каждым годом становится заметнее. Гранты на развитие семейных ферм молочного направления с 2012 года по 2021 год получило 91 хозяйство на общую сумму 1,2 млрд рублей", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства Ставропольского края Владимира Ситникова.

Он уточнил, что в 2021 году средства получили семь хозяйств региона на общую сумму 93,4 млн рублей. Средства фермерам выделяются в рамках краевой программы "Развитие сельского хозяйства", они используются для покупки скота и модернизации материально-технической базы крестьянско-фермерских хозяйств.

"На сегодняшний день повышение производства молока является одним из приоритетных направлений агропромышленного комплекса региона. Только за последние пять лет ставропольские фермеры повысили производство молока на 40%: их доля в общекраевом производстве увеличилась с 5% до 9,5%", - привела пресс-служба слова регионального министра.