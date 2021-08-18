Одна из старейших в Сибири сетей уличных кофеен намерена выйти на IPO

НОВОСИБИРСК, 18 августа. /ТАСС/. Одна из старейших в Сибири сетей уличных кофеен и общепита "Подорожник" намерена выйти на IPO. Размер эмиссии составит 1,9 млрд рублей, привлеченные средства планируется направить на увеличение количества торговых точек втрое, сообщила в среду в пресс-центре ТАСС президент компании Татьяна Фомина.

"Решение это было принято еще до пандемии, но она нам помогла решиться, чтобы мы вышли на рынок публичного привлечения инвестиций. Потому что "Подорожник" - бизнес, который требует развития", - отметила она.

Фомина добавила, что компания надеется привлечь большой объем инвестиций, размер эмиссии, одобренной Центробанком, составляет 1,9 млрд рублей. Доходность акций номиналом 1 тыс. рублей каждая ожидается на уровне 20%. Роуд-шоу - презентация акций - состоится с 14 по 16 сентября в Новосибирске. Фомина уточнила, что выход на Санкт-Петербургскую биржу состоится ориентировочно через год.

По словам старшего вице-президента по производству, снабжению и логистике "Подорожника" Оксаны Дунаевской, привлеченные инвестиции в течение двух-трех лет планируется направить на расширение сети: количество точек намерены увеличить примерно в три раза - с 160 до почти 500. Дунаевская добавила, что компания планирует расширяться не только в Кемеровской и Новосибирской областях, где сейчас в основном сосредоточены объекты компании, но и в Красноярском, Алтайском краях, Республике Алтай, Омской и Томской областях.

"Подорожник" - сеть общественного питания, основанная в 1995 году, работает преимущественно в формате стрит-фуда. Головной офис расположен в Кемерово. Выручка компании по итогам 2020 года составила 800 млн рублей.