В строительство микрорайона для работников завода в Приангарье вложат 12 млрд рублей

ИРКУТСК, 18 августа. /ТАСС/. Иркутская нефтяная компания (ИНК), которая создает на севере Приангарья газохимический комплекс, вложит порядка 12 млрд рублей в строительство в городе Усть-Куте микрорайона для семей работников предприятия. Об этом сообщил в среду заместитель директора Иркутского завода полимеров (дочернее предприятие ИНК) Александр Дядькин на Байкальском международном форуме партнеров в Иркутске.

"Микрорайон, который мы будем строить, общие инвестиции в него - порядка 12 млрд рублей. Это будут современные дома. <…> На сегодняшний день мы утвердили планировку и компоновку квартир. <…> Также построим детские сады и школы", - сказал Дядькин.

По информации пресс-службы ИНК, микрорайон, который будет частью города Усть-Кута, рассчитан на 3 тыс. жителей. Будет возведено около 30 блок-секций. Также запланированы участки под застройку школы на 520 мест и двух детских садов для 280 воспитанников. Первую очередь микрорайона планируется построить к 2024 году.

ИНК создает на севере Иркутской области газохимический кластер. Общий объем инвестиций в него составит свыше 500 млрд рублей, его реализация позволит создать более 2,4 тыс. долгосрочных рабочих мест. Частью проекта является строительство первого в Восточной Сибири завода по производству полимеров из этана мощностью 650 тыс. тонн товарной продукции в год.

В Иркутске 18-20 августа проходит Байкальский международный форум партнеров. Его целью является объединение бизнеса и властей регионов России, а также зарубежных партнеров в интересах развития и расширения международного и межрегионального сотрудничества, презентация экономического, инвестиционного и промышленного потенциала Приангарья.