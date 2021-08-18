Власти Ставрополья постараются сохранить завод по производству воды "Новотерской"

ТАСС, 18 августа. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заверил, что власти края постараются сохранить завод по производству воды "Новотерской", который приостановил производство из-за транспортной блокады.

"Конечно, я бы хотел, чтобы именно предприятие "Новотерская" выиграло этот конкурс (на использование скважин с водой "Новотерской"), и мы для этого все будем делать. Уже с собственниками разговаривали. Мы и дальше будем стараться, чтобы "Новотерская" точно сохранилась", - сказал Владимиров на пресс-конференции в ТАСС в среду.

Он пояснил, что вода "Новотерская" идет из защищенной скважины с защищенным географическим названием. "У нас, к сожалению, все эти скважины были отсужены, сейчас появились собственники, будет разыгрываться конкурс", - добавил губернатор.

По его словам, также решается проблема с дорогой на предприятие. "Это спор двух хозяйствующих субъектов: одному не нравится, что второй ездит по его дороге. Сейчас я договорился с владельцем земли, чтобы вокруг завода выделили земельный участок, и прямо сейчас там строится дорога", - рассказал глава края.

О ситуации с заводом

Ранее сообщалось, что АО "Кавминводы" направило иск в арбитражный суд Ставропольского края для решения вопроса о беспрепятственном проезде по существующей дороге. В иске, размещенном в картотеке арбитражных дел, указывается, что проезд к заводу возможен по частной дороге. Собственник установил на ней контрольно-пропускной пункт, проехать через который могут только легковые автомобили. Грузовой транспорт лишился возможности проезжать к предприятию.

Завод по розливу минеральной воды с 1 июля 2021 года прекратил отгрузку продукции и приостановил производственные линии после того, как частный собственник дороги перекрыл единственный подъезд к предприятию. Более 200 работников отправлены в вынужденный простой. Для возобновления работы рассматривались варианты строительства дороги, в том числе проходящей по землям расположенного рядом конезавода. Губернатор Владимир Владимиров во время прямой линии с жителями края сообщил, что властям края удалось решить вопрос с транспортной блокадой завода по производству минеральной воды "Новотерской", что позволит возобновить ее выпуск в августе 2021 года.

АО "Кавминводы" занимается производством минеральной воды "Новотерская" и "Новотерская целебная". Компания направила иск в арбитражный суд Ставропольского края для решения вопроса о беспрепятственном проезде по существующей дороге. Ранее судебное разбирательство было назначено на август 2021 года.