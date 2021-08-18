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В Минцифры заявили о работе над защитой учетных записей граждан на портале госуслуг

Глава министерства Максут Шадаев также добавил, что учетная запись сейчас стала прообразом цифрового паспорта в онлайн-среде

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ работает над защитой от мошенников учетных записей граждан на "Госуслугах". Об этом сообщил в среду глава министерства Максут Шадаев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы должны бороться с проявлением мошеннических действий, то, что мы планируем сейчас сделать с учетными записями госуслуг, так как мы понимаем, что их начали больше воровать, они представляют большую ценность", - отметил Шадаев, уточнив, что министерство работает над решением этой проблемы.

Он также добавил, что учетная запись на "Госуслугах" сейчас стала прообразом цифрового паспорта в онлайн-среде. "Фактически ваша учетная запись на "Госуслугах" сейчас стала прообразом цифрового паспорта в онлайн-среде. Фактически, используя вашу учетную запись, вы подтверждаете правомерность тех действий, которые совершаете", - пояснил министр.

Теги
РоссияШадаев, Максут Игоревич
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