"Совкомбанк Лизинг" в I полугодии нарастил чистую прибыль в четыре раза

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Совкомбанк Лизинга" по итогам января - июня 2021 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 432,4 млн рублей. Это в четыре раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении компании.

Консолидированный портфель договоров финансовой аренды за шесть месяцев этого года вырос на 53%, до 14 млн рублей. Выручка компании по итогам первого полугодия увеличилась на 34% и достигла 910,9 млн рублей.

"Быстрое восстановление рынка после пандемии, активная политика, а также эффект от вхождения компании в группу Совкомбанка позволил нам существенно увеличить долю на рынке. Мы с оптимизмом смотрим на второе полугодие, традиционно более высокое по объемам. Уверен, что динамика роста наших основных показателей продолжится", - прокомментировал итоги полугодия генеральный директор ООО "Совкомбанк Лизинг" Николай Севастьянов, слова которого приводятся в сообщении компании.

Совкомбанк приобрел 50% "Совкомбанк Лизинга" в 2010 году, а в 2019 году довел свою долю до 100%. По итогам 2020 года "Совкомбанк Лизинг" вошел в топ-30 крупнейших лизинговых компаний по версии рейтингового агентства "Эксперт РА". В июне 2021 года рейтинговое агентство "АКРА" повысило кредитный рейтинг "Совкомбанк Лизинга" до уровня А(RU), изменив прогноз на "стабильный".