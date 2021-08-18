Строительство первого в Ростовской области сахарного завода начнется в этом году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 августа. /ТАСС/. Строительство первого в Ростовской области сахарного завода начнется в третьем квартале 2021 года, уже получено разрешение на строительство. Об этом сообщил в среду первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров на пресс-конференции.

"Сейчас решаются финишные вопросы, у них уже есть проект готовый, с экспертизой, есть разрешение на строительство. Я думаю, что уже в этом году в третьем квартале проект выйдет в поле, и начнется строительство, строительство планируется в течение двух-трех лет", - сказал он.

Гончаров отметил, что инвесторы подтвердили собственное финансирование, ведутся переговоры с банками. "Это и российские, и китайские инвесторы, стоимость проекта - более 20 млрд рублей, из-за пандемии они не смогли выйти на площадку. Инвесторы подтвердили собственное финансирование, более 3 млрд рублей", - пояснил вице-губернатор.

В прошлом году с инициативой строительства в Ростовской области сахарного завода мощностью переработки в 12 тыс. тонн свеклы в сутки выступала Международная сахарная корпорация. Завод будет работать в основном на экспорт, однако, как сообщил Гончаров, в случае возникновения в России дефицита сахара, предприятие будет готово перенаправить продукцию на российский рынок. Запуск завода планировался на 2022 год.