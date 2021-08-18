Более 600 домовладений в Нижнем Тагиле планируют газифицировать до 2023 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Более 600 домовладений в Нижнем Тагиле (Свердловская область), который входит в федеральный проект "Чистый воздух", планируют газифицировать до 2023 года, сообщили в среду в департаменте информации региона.

Президент России Владимир Путин ранее поручил "Газпрому" и Минэнерго обеспечить в 12 промышленных центрах, которые входят в проект "Чистый воздух", приоритетный доступ к бесплатному подключению домовладений к газу.

"Частный жилфонд Нижнего Тагила насчитывает около 10 тыс. домовладений и почти половина из них подключена к сетям газоснабжения. К 1 августа заявки на газификацию поступили еще от 603 собственников. Подведение сетей до границ их земельных участков, сообщили в администрации, запланировано до 2023 года и для жителей будет бесплатным. Далее работа продолжится и будет осуществляться по запросам горожан", - говорится в сообщении.

Перевод частных домохозяйств Нижнего Тагила с электрокотлов и печного топлива на газ позволит улучшить качество жизни людей, сократить их затраты на отопление, а также будет способствовать решению одной из важнейших для города проблем - снижению вредных выбросов в атмосферу. "Вопросы развития газовой инфраструктуры в Нижнем Тагиле взяты на особый контроль регионального штаба и наряду с ускоренным подведением газа к жилым домам в других муниципалитетах области будут решаться в приоритетном порядке", - цитирует департамент министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова.

Кроме того, добавил Смирнов, в рамках комплексного плана "Чистый воздух" планируются реконструкция и дальнейший перевод на газ твердотопливных котельных. До 2024 года эти мероприятия предполагается провести на шести теплоисточниках.

Целью федерального проекта "Чистый воздух" (нацпроект "Экология") является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение на не менее 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в наиболее загрязненных городах. В настоящий момент в проект, рассчитанный до 2024 года, входят 12 городов России: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.