Кабмин Украины утвердил стратегию развития экономики Донецкой и Луганской областей

КИЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Правительство Украины утвердило стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года по реализации принятой ранее одноименной концепции. Такое решение было принято на заседании кабинета министров в среду.

В документе определены "показатели эффективности" стратегии. Предполагается, что до 2030 года рост капитальных инвестиций в этих областях составит 25%, увеличение доли сложных товаров в реализации перерабатывающей промышленности в Донецкой области планируется на 17%, Луганской - на 20%. Кроме того, планируется сократить уровень безработицы в возрасте от 15 до 70 лет в этих регионах на 8%, а также обеспечить рост уровня занятости в Донецкой области на 56%, Луганской - на 60%.

23 декабря 2020 года кабмин Украины утвердил концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года, которая предполагает создание там территорий приоритетного развития, стимулирование инвестиций в эти регионы.

Отмечалось, что "перезагрузка" экономики в указанных областях будет осуществляться в два этапа: на первом - в существующих условиях на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, на втором - "на всей территории Донецкой и Луганской областей после реинтеграции временно оккупированных территорий в единое конституционное пространство Украины".

Отмечается, что реализация концепции будет осуществляться за счет средств государственного и местных бюджетов, средств, которые "будут взысканы с Российской Федерации, на которую возлагается ответственность за материальный и нематериальный ущерб, причиненный Украине". Иными источниками финансирования названы средства международных партнеров, банковского сектора и заемный капитал.

Ранее вице-премьер, замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе Алексей Резников заявлял, что убытки Украины из-за конфликта в Донбассе составили более $100 млрд. При этом, сказал Резников, по минимальным оценкам Венского экономического института, на восстановление Донбасса необходимо $27 млрд.