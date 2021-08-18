Эксперт: экономика Украины деградировала за 30 лет почти по всем показателям

КИЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Украина за период 30-летней независимости отстала в развитии почти от всех стран бывшего СССР в экономике. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

"Если говорить о месте Украины в мировой экономике, то мы отстаем от всех. Одним словом, которым можно охарактеризовать 30 лет Украины, - это деградация", - сказал он.

По словам эксперта, в 1991 году Украина занимала 52-е место в мире по уровню ВВП на душу населения, что было в среднем выше показателя стран Центральной Европы. Между тем на 2020 год Украина оказалась на 91-м месте. "ВВП на душу населения уступило не только Польше, но и Белоруссии, которая имела худшие предпосылки, ресурсы для развития. Украина входит по этому показателю в одну группу с Молдавией, Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном", - сообщил Амелин.

По его словам, позиции Украины во многих международных рейтингах также ухудшились, в том числе это касается индекса развития человеческого потенциала, экономической свободы, восприятия коррупции и других. Покупательская способность украинцев за 30 лет уменьшилась на 30%, несмотря на рост среднемесячной зарплаты в денежном выражении.

Кроме того, Украина постепенно превратилась из промышленно развитой страны в страну с сырьевой экономикой преимущественно аграрного направления. "Темпы роста экспорта ниже, чем у других стран бывшего СССР. До 70-80% украинского товарного экспорта - это сырье", - пояснил Амелин.

24 августа 1991 года парламент Украины принял Акт провозглашения независимости и создания самостоятельного государства.