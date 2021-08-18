СМИ: германский регион отложил планы по покупке 1 млн доз "Спутника V"

БЕРЛИН, 18 августа. /ТАСС/. Власти германской федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания пока не будут закупать российскую вакцину "Спутник V", поскольку препарат еще не получил европейскую сертификацию. Об этом сообщила в среду телерадиокомпания NDR со ссылкой на источники в правительстве региона.

В апреле власти земли заявили о намерении закупить 1 млн доз вакцины. Для того чтобы была осуществлена фактическая закупка, требовалась сертификация препарата в ЕС со стороны Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). За прошедшие месяцы Германия закупила достаточно вакцин других производителей и привила больше половины взрослого населения, но разрешения со стороны ЕМА не последовало.

Заморозить планы по закупке решено для того, чтобы в нынешних условиях не тратить деньги налогоплательщиков на оформление документов - исход сделки зависит от европейского института, а потому не может быть гарантирован. В апреле на оформление договора о намерениях было потрачено €20 тыс., говорится в статье.

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в декабре прошлого года. Первыми прививку сделали пожилые граждане, медики, работники важных социальных профессий. К настоящему моменту хотя бы одну дозу препарата получили 52,8 млн немцев (63,5% населения), полностью привиты 48 млн человек (57,8%). При иммунизации использовались вакцины, разработанные американской фирмой Pfizer и ее германским партнером BioNTech, американскими компаниями Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской фирмой AstraZeneca.

На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 68 странах с общим населением более 3,7 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики, Сан-Марино, ОАЭ, Филиппин и других, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" является одной из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.