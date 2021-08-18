Абрамченко поручила проверить акты по безопасности перевалки опасных грузов в портах

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила ряду министерств и ведомств проанализировать действующие нормативно-правовые акты в сфере безопасности эксплуатации морских терминалов при перевалке опасных грузов. Об этом говорится в поручении вице-премьера, с копией которого ознакомился ТАСС (в пресс-службе Абрамченко подтвердили подлинность документа).

Соответствующее поручение дано Ростехнадзору, Минприроды, Минтрансу, Ространснадзору и Росприроднадзору. Срок исполнения поручения - до 6 сентября 2021 года.

"Прошу провести анализ действующих нормативных правовых актов в сфере безопасности эксплуатации морских терминалов при перевалке опасных грузов и загрязняющих веществ, перевозимых в качестве грузов, а также безопасности бункеровки судов", - указывается в документе.

Абрамченко также поручила при необходимости подготовить предложения по совершенствованию действующего законодательства в части предотвращения и ликвидации загрязнения окружающей среды.

Ранее Абрамченко поручила Росприроднадзору и Ростехнадзору провести проверку операторов терминалов морских портов, осуществляющих перевалку нефтепродуктов, после разлива нефти под Новороссийском при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Разлив нефти под Новороссийском произошел 7 августа. По оценкам КТК, площадь разлива составила около 200 кв. м, а объем разлившейся нефти - около 12 куб. м. Позднее Институт космических исследований РАН на основе данных со спутника оценил площадь нефтяного пятна почти в 80 кв. км. По данным КТК, причиной выхода нефти стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства, которое могло произойти из-за заводского брака.