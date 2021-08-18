В ВТО заявили, что мировая торговля товарами в 2021 году находится на подъеме

ЖЕНЕВА, 18 августа. /ТАСС/. Мировая торговля товарами в 2021 году демонстрирует динамичный рост после прошлогоднего спада, произошедшего из-за пандемии коронавируса. Согласно опубликованным Всемирной торговой организацией (ВТО) в среду в Женеве данным, индекс состояния торговли товарами составляет сейчас 110,4 пункта по 100-балльной шкале, что является самым высоким показателем с 2016 года.

Как отметили в ВТО, индикатор "Барометр торговли товарами", отражающий тенденции в глобальной коммерции, "демонстрирует уровень в 110,4 пункта, что представляет собой самый высокий показатель за время, прошедшее после начала использования этого индикатора в июле 2016 года", и нынешний уровень "более чем на 20 пунктов" выше прошлогоднего. Этот рост "отражает как силу нынешнего расширения торговли, так и глубину связанного с пандемией шока в 2020 году".

"Все компоненты барометра находились выше тренда и росли в последний месяц, что говорит об обширном характере нынешнего восстановления", - констатировали в организации. При этом такие индикаторы, как "фрахт воздушного транспорта" (114,0), "морские контейнерные перевозки" (110,8), "сырье" (104,7), "продолжали расти, сигнализируя о более быстром, чем средний, росте торговли". Увеличился также индикатор "продукция автомобилестроения" (106,6), несмотря на снижение продаж автомобилей в июле в ряде стран.

Авторы исследования обратили внимание также на тот факт, что нынешние показатели "Барометра торговли товарами" в целом соответствуют опубликованным ВТО 31 марта прогнозам, согласно которым в 2021 году в мире ожидается 8%-ный рост объема торговли товарами - после спада в 5,3%, произошедшего в 2020 году.

"Барометр торговли товарами", пояснили в ВТО, отражает "в реальном времени траекторию торговли товарами относительно недавних тенденций". Это главный индикатор, сигнализирующий об изменении роста мировой торговли за два - три месяца до публикации статистики об объеме торговли. Он аккумулирует различные показатели в единый индекс, который указывает на "наиболее вероятную траекторию в ближайшем будущем". Если Барометр равен 100 пунктам, то это означает, что ожидаемое "развитие торговли соответствует недавним тенденциям". Индикатор выше 100 пунктов дает основания для прогноза об ускорении роста торговли, а ниже - на ослабление темпов.