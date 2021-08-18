Агрохолдинг "Степь" стал новым инвестором ростовской кондитерской фабрики "Мишкино"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 августа. /ТАСС/. Кондитерская фабрика "Мишкино" в Аксайском районе Ростовской области, работа которой была остановлена в результате банкротства, в ближайшее время возобновит производство. Новым инвестором фабрики стал агрохолдинг "Степь", сообщил в среду на пресс-конференции первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров.

"Там (на кондитерской фабрике "Мишкино") уже набираются люди, подбирается команда. [На предприятии] не меняется политика по реализации, увеличится ассортимент выпускаемой продукции, - сказал Гончаров. - Инвестор - агрохолдинг "Степь" понимает социальную значимость этого проекта. Это и рабочие места, и налоги. В ближайшее время предприятие начнет работать".

Первый замгубернатора добавил, что власти региона ожидают увеличения объема производимой на фабрике продукции.

Агрохолдинг "Степь" - одна из крупнейших аграрных компаний России, ведет свою деятельность с 2014 года, объединяет ряд сельскохозяйственных предприятий и входит в состав группы АФК "Система". Агрохолдинг развивает бизнес по четырем ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, а также сахарный и бакалейный трейдинг. Активы расположены на юге России, в том числе в Краснодарском крае, Ростовской области и Ставропольском крае.

Фабрика "Мишкино" - один из крупнейших в России производителей восточных сладостей. Компания была зарегистрирована в 2011 году в Аксайском районе Ростовской области, первую продукцию выпустила в 2013 году.

В январе 2019 года она получила сертификат качества "Сделано на Дону" сроком на два года (система добровольной сертификации качества Ростовской области), однако в апреле того же года приостановила работу из-за финансовых проблем. В мае этого года сообщалось, что имущество кондитерской фабрики выставят на торги за 1,5 млрд рублей.