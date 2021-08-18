Путин назвал успехом Мордовии сохранение низкого уровня безработицы в нынешних условиях

НОВО-ОГАРЕВО, 18 августа. /ТАСС/. Президент Владимир Путин отметил успехи Мордовии по поддержанию низкого уровня безработицы в нынешних условиях, а также положительно оценил социальную инфраструктуру региона.

"Что самое главное, в современных условиях уровень безработицы ниже, чем в среднем по России", - сказал президент на встрече в среду с врио главы республики Артемом Здуновым.

Путин также обратил внимание на другие положительные моменты, на которые "нужно опираться и ни в коем случае нельзя их упустить". "Не самый большой, мягко говоря, уровень аварийного жилья, хорошая социальная инфраструктура, имею в виду количество школ, которые работают в две смены их меньше, чем в целом по стране, количество врачей больше, чем в среднем по стране, на 100 тыс. населения", - перечислил он.

"Ни в коем случае не упускайте эти моменты. Они являются позитивными, но внимание к ним должно быть постоянным", - добавил Путин и пожелал врио главы республики успехов, пообещав рассмотреть все его обращения и дать соответствующие поручения.