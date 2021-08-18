Цена на сжиженный газ на бирже снизилась за день на 3,7%

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Биржевая цена сжиженных углеводородных газов (СУГ, используются в качестве газомоторного и бытового топлива) по территориальному индексу снизилась в среду на 3,7% - до 47,24 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Стоимость СУГ на бирже снижается уже пятый торговый день подряд после недельного роста и обновления нескольких исторических максимумов. С момента достижения рекордного значения 11 августа (53,35 тыс. рублей за тонну) биржевая цена СУГ упала на 11,5%.

Стоимость бензина Аи-92 незначительно увеличилась за день - на 0,2%, до 57,5 тыс. рублей за тонну. При этом цена бензина Аи-95 снизилась на 0,4%, до 59,47 тыс. рублей за тонну, дизельного топлива - на 0,1%, до 50,77 тыс. рублей за тонну.

Биржевая цена топочного мазута за день снизилась на 0,1% и составила 20,96 тыс. рублей за тонну. Топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) немного подорожало - на 0,9%, до 49,86 тыс. рублей за тонну.