НПЗ "Газпром нефти" нарастили производство бензина в первом полугодии на 10%

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Собственные нефтеперерабатывающие заводы "Газпром нефти" - Омский и Московский - увеличили производство бензина в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,6%, до 3,58 млн тонн, говорится в сообщении компании.

Выпуск дизельного топлива компания нарастила на 2,1% - до 4,57 млн тонн, производство керосина выросло на 26,3% - до 1,1 млн тонн. Выпуск товарных дорожных и строительных битумов увеличился на 18% и достиг 1,1 млн тонн.

"Совокупно НПЗ компании в Москве и Омске обеспечили переработку 15,5 млн тонн нефтяного сырья", - заметили в компании.

"Современные производственные комплексы, которые мы строим в Москве и Омске, позволяют гибко реагировать на запросы рынка и оперативно предлагать нужный продукт потребителям. Дальнейший рост предложения обеспечат комплексы глубокой переработки нефти, первый из которых - на Омском НПЗ - начнет работу уже в этом году", - сказал заместитель председателя правления "Газпром нефти" Анатолий Чернер.