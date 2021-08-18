Товарооборот России со странами БРИКС за январь - июнь вырос на 29%

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Товарооборот России со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) за январь - июнь 2021 года составил $70,6 млрд, увеличившись на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщил в среду председатель российской части Делового совета БРИКС, глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

"Сегодня мы видим восстановление темпов экономического развития. В частности, за январь - июнь 2021 года товарооборот России со странами БРИКС вырос на 29% по сравнению с [аналогичным периодом] прошлого года и составил $70,6 млрд", - сказал он на пленарном заседании Делового форума БРИКС.

Катырин добавил, что таким образом удается успешно преодолеть "тот вполне естественный спад, который был в прошлом году".

Деловой форум БРИКС - ежегодное мероприятие, которое проводится для укрепления торговых, деловых, инвестиционных и производственных связей между странами "пятерки".