В РФ с 2022 года введут субсидии 600-900 млн рублей на развитие радиоэлектронной отрасли

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Новый механизм поддержки промышленных технопарков на базе предприятий радиоэлектронной отрасли в виде прямых субсидии в размере 600-900 млн рублей начнет работать в России с 2022 года. Об этом заявил директор ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко в ходе инвестиционного форума "Здесь и сейчас" в Рязани в среду.

"Появится новый механизм, который, наверное, предприятия радиоэлектронной отрасли ждали, а в Рязанской области у нас, как минимум, девять крупных предприятий радиоэлектронной отрасли, - прямая субсидия <…> Для предприятий радиоэлектронной отрасли будет такая субсидия с 2022 года от 600 до 900 млн рублей на развитие на их базе промышленных технопарков именно в сфере радиоэлектроники", - сказал Шпиленко.

Он также уточнил, что проработкой нового механизма занимается Минпромторг РФ, мера поддержки вводится для реализации стратегии развития электронной отрасли РФ на период до 2030 года. Документ был опубликован в январе 2020 года. Стратегия предусматривает что доля гражданской электронной продукции в общем объеме производства промышленной продукции будет составлять не менее 87,9%, доля электронной продукции российского производства в общем объеме внутреннего рынка электроники (по выручке) - 59,1%, объем экспорта электронной продукции - $12 млрд 20 млн. Как говорится в стратегии, в 2018 году объем экспорта российской электронной продукции составил $4,160 млрд. Таким образом, речь идет о росте почти в три раза.

На момент принятия стратегии доля электронной промышленности в валовом внутреннем продукте РФ составляет 1,8%, в стране насчитывается 1600-1700 предприятий отрасли, в том числе 422 организации с государственным участием (обеспечивают 55% выручки), 1 200 организаций с частным российским капиталом (23% отраслевой выручки) и 30 организаций с иностранным капиталом (до 22% отраслевой выручки).